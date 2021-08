Cidades Quiosques permanecem irregulares em Goiânia Permissionários em Goiânia tiveram autorizações cassadas por falta de legalidade e substituição não foi realizada

Um total de 230 permissionários dos parques públicos municipais de Goiânia têm atuado irregularmente desde 2019, quando tiveram as autorizações precárias cassadas pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma). A ação foi feita seguindo recomendação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) para os parques Mutirama e Zoológico de Goiânia (ZooGyn), comandados pela...