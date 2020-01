Cidades Quinze pássaros silvestres são apreendidos no pátio de um posto de combustível em Porteirão de Goiás As aves foram encontradas na tarde desta quarta-feira (15) dentro de gaiolas abandonadas no chão do estabelecimento; responsável é procurado

Quinze pássaros silvestres foram apreendidos no pátio de um posto de combustíveis na tarde desta quarta-feira (15), na BR- 452, no município de Porteirão de Goiás, a 186 quilômetros de Goiânia. Eles estavam dentro de gaiolas abandonadas no chão do estabelecimento quando foram achados. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que as aves, de maioria canários-da-terra, estava...