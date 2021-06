Cidades Quinze internos de abrigo em Inhumas testam positivo para Covid-19 Todos estão sendo acompanhados e, até o momento, nenhum precisou ser internado

Quinze internos do abrigo Associação Espírita Casa do Caminho, em Inhumas, testaram positivo para Covid-19. Eles seguem no local com acompanhamento médico e, até o momento, nenhum precisou ser internado. Superintendente de Vigilância em Saúde do município, Fernanda Mazão explicou que na segunda-feira (24) a pasta foi acionada pelo abrigo sobre a suspeita de um cas...