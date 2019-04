Vida Urbana Quinta-feira (12) registra problemas com semáforos apagados e falta de energia Os problemas envolveram desde conexões em semáforos até a explosão de um transformador

O semáforo do cruzamento da Avenida T-6, com a T-2, no Setor Bueno, em Goiânia, ficou sem energia e passou por manutenção nessa tarde (11). Os agentes da semafórica foram ao local e resolveram a situação. Antes e durante a manutenção, os motoristas precisaram ter cuidado ao trafegar pela via, que não contou com nenhum outro tipo de sinalização. Outro semáforo que pa...