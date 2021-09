Cidades Quilombola é amarrado e espancado por comerciante no interior do RN Segundo a delegacia, o inquérito deve ser concluído até este final de semana, e também estão apurando se houve motivações racistas

Um quilombola foi amarrado, arrastado e agredido com pontapés por um comerciante no último sábado (11) no município de Portalegre (RN), distante 373 quilômetros de Natal. O caso ganhou repercussão a partir desta segunda-feira (13), depois de o vídeo da agressão viralizar nas redes sociais. Nele, o quilombola Luciano Simplício, 23, aparece deitado no asfalto com as...