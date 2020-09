Cidades Quilombo Baco Pari sofre com a falta de água no Nordeste goiano Sessenta famílias, aproximadamente 500 pessoas, estão há 15 dias sem água no povoado, remanescente de quilombo, localizado a 17 quilômetros de Posse

Sessenta famílias, aproximadamente 500 pessoas, estão há 15 dias sem água no povoado Baco Pari, remanescente de quilombo, localizado a 17 quilômetros de Posse, no Nordeste goiano. O grupo, embora tenha decisão judicial a seu favor para que a prefeitura local abasteça as caixas d’água do vilarejo com caminhões pipa, isso não vem ocorrendo. Sem água para necessidades b...