Cidades Questões do Enem tratam de opções aos agrotóxicos e sobre a importância das vacinas Em Biologia, se destacaram conteúdos relacionados a ecologia, doenças e genética

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) trouxe questões que abordaram alternativas ao uso de agrotóxicos na produção de alimentos e a importância da vacinação para combater doenças. Neste domingo, 10, os candidatos fazem as provas de duas áreas do conhecimento, com 90 questões de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. ...