Cidades “Queremos justiça”, diz padrasto do DJ morto após agressão de lutador em Goiânia Família se comove ao saber notícia do falecimento do rapaz de 19 anos que estava internado desde o último dia 24; velório está previsto para esta tarde de sábado (7)

A família do DJ Rikelmy Oliveira Lemos, de 19 anos, conta que ainda estão desacreditados em relação à morte do rapaz. Diante da notícia, o padrasto do jovem, Elismar Rodrigo Rezende, afirma que agora buscará saber do paradeiro do agressor do enteado. “Queremos justiça. Ele tem que ser punido pelo que fez. Não há justificativa para aquela atitude desumana e há imagens inclusive provando que ele bateu no Rikelmy durante o carnaval e que não foi leg...