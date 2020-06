Cidades Quem sair sem máscara em Aparecida de Goiânia pode ser multado em R$ 106 Prefeito Gustavo Mendanha (MDB) sancionou lei nesta quinta-feira (18); empresas terão de pagar multa de até R$ 579,60 e podem ter a licença cassada em caso de descumprimento

A partir desta sexta-feira (19), quem estiver nas ruas de Aparecida de Goiânia sem máscara de proteção facial poderá ser multado em R$ 106. O prefeito Gustavo Mendanha (MDB) sancionou lei nesta quinta-feira (18) que torna obrigatório o uso do item pela população em geral. A regra valerá para as pessoas que estiverem em espaços abertos ao público ou de uso co...