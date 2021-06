Pessoas que dizem nunca usar máscara têm duas vezes mais chances de testar positivo para Ccovid-19, na comparação com quem afirma usar máscara o tempo todo. Esse é o principal resultado de um levantamento feito pela divisão de pesquisas do portal norte-americano Axios. Os dados foram divulgados na segunda-feira (7).

Dos entrevistados que dizem nunca usar máscara, 23% se infectou com o vírus. No grupo que afirma usar a proteção o tempo todo, a proporção de infectados é de 11%.

A menor incidência de infecção por covid nas pessoas que usam máscaras ocorre mesmo com o grupo fazendo testes com mais frequência. Foram 30% das pessoas desse grupo que fizeram testes, contra 20% do grupo que usam máscara de vez em quando e 12% no grupo dos que não usam máscara.

A pesquisa também mediu a adesão dos norte-americanos ao distanciamento social.

Os testes para covid deram positivo em 10% dos que afirmam manter uma distância de 2 metros de outras pessoas o tempo todo. No grupo dos que dizem não prezar pelo distanciamento, a parcela de infectados sobe para 26%.