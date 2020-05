Cidades Queixas de som alto triplicam em Goiânia durante pandemia Nos meses de março, abril e maio de 2019 a Amma registrou 1.211 denúncias. Em 2020, número subiu para 3.621. Festas são um dos motivos do aumento

A quantidade de denúncias de poluição sonora em residências em Goiânia aumentou 199% nos meses de março, abril e maio de 2020 se comparado com o mesmo período do ano passado. Em números absolutos o valor passou de 1.211 para 3.621, praticamente o triplo. Os dados são da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma). Um dos principais motivos do aumento de denúncias duran...