Queiroga volta a defender autonomia do médico em evento com 'capitã cloroquina'

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a defender a autonomia do médico. Além dele, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como capitã cloroquina, abordou o assunto e disse que os médicos estão sendo perseguidos. A declaração foi dada nesta segunda-feira (18) na data em que se comemora o Dia do Médico. A fala o...