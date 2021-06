Cidades Queiroga diz que adultos serão vacinados com 1ª dose até setembro Expectativa é que até dezembro todas as pessoas com 18 anos ou mais tenham recebido as duas doses

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta segunda-feira (21) que toda a população brasileira adulta, pessoas com 18 anos ou mais, receberá ao menos a 1ª dose da vacina contra a covid-19 até setembro. A declaração foi feita na Comissão Especial da Covid-19 no Senado. “Pelo ritmo que nossa campanha vem adquirindo nas últimas semanas, no último mês, já é p...