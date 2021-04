Cidades Queiroga adia fim de imunização contra Covid do grupo prioritário para setembro Cronograma previa conclusão do grupo em maio; ministério apresentará novo plano de datas

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, revisou o calendário de vacinação contra a Covid-19 e adiou o fim de imunização do grupo prioritário em quatro meses, de maio próximo para setembro. A informação foi divulgada em entrevista coletiva nesta quarta-feira (21). Na estimativa do Ministério da Saúde, fazem parte do grupo prioritário 77,2 milhões de pessoas no Bra...