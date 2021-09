Cidades Queimadas no cerrado são as piores registradas desde 2012 Naquele ano, foram registrados cerca de 40.567 focos de calor

As queimadas cresceram no cerrado em 2021 e atingiram níveis elevados para a última década. Considerando os primeiros oito meses deste ano, o bioma teve o seu maior número de focos de incêndio desde 2012, segundo dados do Programa Queimadas, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Do primeiro dia do ano até o fim de agosto, foram 31.566 focos de cal...