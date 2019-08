Cidades Queimadas no Brasil aumentam 82% em relação a 2018 Houve 71.497 focos de queimadas este ano. MS é o Estado com mais ocorrências

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgados nesta segunda-feira (19) apontam que as queimadas no Brasil aumentaram 82% quando comparadas as ocorrências registradas de janeiro a 18 de agosto de 2019 às do mesmo período no ano passado. Segundo o Programa Queimadas do Inpe, nos primeiros oito meses deste ano foram registrados 71.497 focos de que...