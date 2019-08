Cidades Queimadas mudam chuva e cultivo em Goiás Focos de incêndio têm participação na alteração da precipitação e interferência na fotossíntese das plantas em Goiás

As queimadas na Amazônia, localizadas a quase 2 mil quilômetros de distância de Goiás, têm influências sobre a mudança na precipitação e na fotossíntese das plantas no Estado, de acordo com especialistas. O Brasil teve de 1º de janeiro até ontem, 76.720 alertas de incêndio - 85% a mais que o mesmo período de do ano passado. Destes, 40.341 ocorreram no maior bioma do ...