Cidades Queimadas deixam a lua vermelha na região da Amazônia Fenômeno foi registrado em Alta Floresta, Rondônia, por integrante do Clube de Astronomia da UFG

A fumaça das queimadas geraram um efeito visual impressionante na região amazônica. A lua ficou com uma cor avermelhada por conta do acúmulo de gases na atmosfera. O registro do fenômeno foi feito por Jhony Barros, um dos integrantes do Clube de Astronomia Cecilia Payne (CACP), da Universidade Federal de Goiás (UFG), no último dia 21 de agosto, logo após o nascer da l...