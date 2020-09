Cidades Queimadas aceleram em setembro em Goiás Os primeiros dias de setembro têm média de incêndios maior que a de agosto. Números do Inpe indicam 48 registros por dia. Meteorologia prevê situação crítica com falta das chuvas

A média diária de focos de queimadas em Goiás aumentou neste mês se comparada com a de agosto. No mês passado, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Estado teve um total de 964 focos de incêndios e uma média diária de 32 ocorrências. Até esta quarta-feira (9), já foram detectados 434 registros: média diária de 48 (veja quadro). “É um núm...