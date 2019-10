Cidades Queimada fez grupo se perder em parque, em Alto Paraíso Turistas tiveram de desviar caminho por causa de fogo e acabaram perdendo rota; veja depoimento em vídeo

O grupo de cinco pessoas que ficou desaparecido nas trilhas do município de Alto Paraíso, na Região Nordeste de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, entre a última sexta-feira (18) e nesta terça-feira (22) teve de desviar do incêndio que atingiu a unidade de conservação por uma semana e por isto acabou se perdendo, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Um dos integrantes d...