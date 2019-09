Cidades Queimada destrói 6,5 mil hectares na Chapada dos Veadeiros em Goiás Combate ao fogo dura sete dias e chamas já foram extintas na região do Sertão Zen. Área da Serra da Boa Vista ainda continua ardendo

A queimada que atinge há sete dias a região do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, já consumiu 6,5 mil hectares de Cerrado, o que equivale a mais de 9 mil campos de futebol. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio), do total destruído, 3 mil hectares eram áreas no interior da unidade de conservação e 3,5 mil hecta...