Queima de motor deixa moradores de Professor Jamil sem água

Atualizada às 14h48. Moradores de Professor Jamil, na região Sul de Goiás, estão sem o abastecimento de água, desde a madrugada desta terça-feira (4). Segundo a Saneago, um motor da Estação de Tratamento do Município que queimou e afetou o fornecimento do serviço. A companhia informou ainda que técnicos trabalham na substituição do equipamento. O fornecimento de ...