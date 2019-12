Cidades Quedas de árvores obstruem parcialmente rodovias em Anápolis De acordo com o Corpo de Bombeiros, as ocorrências foram registradas na GO-330, na saída para Leopoldo de Bulhões, e na BR-414, próximo a Planalmira, distrito de Abadiânia

Dois trechos de rodovias localizadas no município de Anápolis foram parcialmente obstruídos após quedas de árvores ocorridas em decorrência de fortes chuvas, no início da tarde desta quinta-feira (26). As ocorrências foram registradas na GO-330, na saída para Leopoldo de Bulhões, e na BR-414, próximo a Planalmira, distrito de Abadiânia. De acordo com o Corpo de Bom...