Queda na arborização de bairros em Goiânia é proporcional ao crescimento de áreas comerciais

O aumento de lotes comerciais em bairros de Goiânia representa também a diminuição da quantidade de árvores no local. Para se ter uma ideia, no Setor Marista, entre 1992 e 2016, 697 exemplares foram extirpados enquanto que a proporção de lotes comerciais saltou de 12,16% do total para 56,8%. São 29 árvores a menos por ano, número maior do que se tem no Centro, com 11 ...