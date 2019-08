Cidades Queda de parapente mata casal em Caldas Novas, Goiás As vítimas foram identificadas como Marley Henrique, mas conhecido como Bob Marley, e a mulher identificada apenas como Vitória

Atualizada às 13h45. Um casal morreu após cair de parapente em uma mata próxima às margens do quilômetro 181, da GO-309, em Caldas Novas, na região Sul do Estado. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (13). As vítimas são Marley Henrique de Sousa Rego de 33 anos, conhecido como Bob Marley, e sua noiva Vitória Caroline Gonçalves, de 20. O Corpo de Bombeiros...