Cidades Queda de energia trava brinquedo em parque de diversões e pessoas ficam suspensas em Caldas Novas Segundo o Corpo de Bombeiros, o motivo do problema seria uma queda de energia elétrica

Um brinquedo, conhecido como booster, de um parque de diversões, em Caldas Novas, na região Sul do Estado, travou e deixou pessoas suspensas a vários metros de altura, na noite do último sábado (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, o motivo do problema seria uma queda de energia elétrica. O brinquedo é formado por uma grande haste de ferro e os acentos ficam nas du...