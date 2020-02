Cidades Queda de bueiro perto de Iporá isola trecho da GO-060, em Goiás Bueiro fica nas proximidades de uma ponte na divisa do município com Israelândia

Motoristas que trafegam pela GO-060, na altura do Córrego do Jatobazinho, no município de Iporá, precisam ficar atentos à queda de um bueiro. Fortes chuvas que caíram na madrugada desta segunda-feira, 24, provocou o dano na rodovia que isolou completamente a passagem de veículos. O Corpo de Bombeiros esteve no local e a área está isolada. O bueiro fica nas pr...