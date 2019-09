Cidades Queda de avião mata duas pessoas em Rio Verde De acordo com o Corpo de Bombeiros, aeronave caiu pouco depois da decolagem e bateu em uma árvore. Vítimas são dois homens, encontrados sem vida no local

Duas pessoas morreram na queda de um avião ocorrida nesta sexta-feira (13), em Rio Verde, no Sudeste do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave, modelo Cozy Mark IV, foi encontrada em uma área de vegetação próxima ao aeroporto do município, às margens da rodovia GO-174. Segundo os bombeiros, o acidente ocorreu instantes após a decolagem e o avião ...