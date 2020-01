Cidades Queda de árvore no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, deixa 100 famílias sem energia Unidade de saúde do bairro também foi atingida. Enel Goiás informou que equipe já está a caminho do local

Pelo menos 100 casas do Jardim Novo Mundo, em Goiânia, estão sem energia neste momento, por conta de duas árvores que caíram sobre um poste, da Avenida New York, a cerca de 100 metros da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Novo Mundo, durante a chuva da tarde desta sexta-feira (24). Equipes da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e do Corpo de Bom...