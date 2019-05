Cidades Quatros corpos são encontrados em local de acidente que vitimou Gabriel Diniz Morte do cantor foi confirmada, mas Secretaria de Segurança Pública só divulgará nome das vítimas após realização de exames

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP) informou que quatro corpos encontrados na região de Porto do Mato, em Estância, onde caiu o avião em que estava o cantor Gabriel Diniz, seguem para o Instituto Médico Legal (IML), em Aracaju. No local do acidente – a aeronave caiu dentro do mangue – foram encontrados documentos, entre eles o passap...