Cidades Quatro suspeitos são presos por tentar arrombar caixas eletrônicos em Gouvelândia, no Sul de Goiás Imagens registradas por câmeras de segurança mostram dupla fugindo após não conseguir abrir terminal bancário. No local, uma bolsa com documentos de um dos envolvidos foi deixada

Quatro homens foram presos e autuados por tentativa de furto qualificado na tarde desta segunda-feira (23), no município de Gouvelândia, no Sul de Goiás. De acordo com a Polícia Militar, eles são suspeitos de tentar arrombar caixas eletrônicos de uma agência bancária durante a madrugada. Um quinto suspeito está foragido e é procurado. O crime foi registrado por câ...