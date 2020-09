Cidades Quatro suspeitos de espancar farmacêutico são identificados em Aparecida de Goiânia Dois integrantes do grupo que agrediram Wender Henrique Porto, no último sábado, se apresentaram ao 6º DP de Aparecida; os outros dois continuam foragidos

Foram identificados pela Polícia Civil (PC) os quatro suspeitos de espancar e jogar em uma caçamba de lixo o farmacêutico Wender Henrique Porto, no último sábado (5), no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. As agressões foram gravadas por imagens de segurança e causaram uma série de ferimentos na vítima. Wender foi encontrado por um vigilante do bai...