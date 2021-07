Cidades Quatro suspeitos de caça são presos em trecho da BR-153, em Goiás Com o quarteto, os agentes da Polícia Rodoviária Federal também encontraram um machado para abater jacarés

Quatro homens suspeitos de serem caçadores, com idades entre 30 e 45 anos, foram presos, na madrugada deste sábado (17), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após serem flagrados com armas, munições e material predatório na BR-153, em Uruaçu, no Norte de Goiás. Com o quarteto, os agentes também encontraram um machado para abater jacarés. Os detidos saíram de Apa...