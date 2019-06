Cidades Quatro suspeitos de assalto a banco morrem durante ação da polícia no interior de Goiás Informações preliminares apontaram que o grupo é formado por integrantes de São Paulo, Tocantins e Goiás

Suspeitos de tentarem assaltar uma agência bancária morreram na madrugada desta segunda-feira (24), em Carmo do Rio Verde. A Polícia Civil (PC) informou que os quatro homens foram atingidos durante uma troca de tiros. De acordo com informações da polícia, era por volta das 3h quando o grupo deu início à tentativa de assalto. Eles estavam fortemente armados com pi...