Quatro servidores das forças de segurança de Goiás morrem vítimas de Covid-19 nas últimas 24h

Quatro servidores das forças de segurança de Goiás morrem vítimas do novo coronavírus (Sars-Cov-2) nas últimas 24 horas. As informações são da Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO), que emitiu uma nota de pesar nesta quarta-feira (15).