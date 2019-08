Cidades Quatro são resgatados da montanha russa do Parque Mutirama, em Goiânia Funcionários realizam testes quando o carrinho travou

Quatro funcionários do Parque Mutirama, em Goiânia, foram resgatados de um dos carrinhos da montanha russa do local. O incidente aconteceu na tarde do último sábado (24). As três mulheres e o homem ficaram presos a 25 metros de altura. Eles realizam testes no brinquedo quando o equipamento travou após um problema nos freios. Os bombeiros tiveram de colocar uma es...