Quatro são presos após abordagem policial em Aparecida de Goiânia

Quatro pessoas foram presas, na madrugada deste sábado (21), na rua do Cafezal, no Jardim dos Buritis, em Aparecida de Goiânia. Elas foram encontradas com três armas de fogos, munição, drogas e um carro roubado. De acordo com a Polícia Militar, o veículo e uma motocicleta estavam andando juntos de forma suspeita e quando a PM determinou que parassem, o condutor da mot...