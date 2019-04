Vida Urbana Quatro são mortos a tiros em festa em Goiânia Vítimas estavam em uma casa quando os suspeitos chegaram e atiraram

Atualizada às 10h35. Quatro homens foram mortos a tiros e outro ficou ferido durante uma festa, no início da madrugada desta sexta-feira (5), no setor Três Marias, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), as vítimas estavam em uma casa quando os suspeitos chegaram. Os criminosos estavam armados e separaram as mulheres de um lado e os homens de outro e começaram a...