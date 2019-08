Cidades Quatro PMs são presos suspeitos de matar jovem no Jardim Guanabara, em Goiânia Caso ocorreu no dia 18 de julho

Quatro policiais militares do Estado de Goiás foram presos suspeitos da morte de um jovem de 19 anos no Jardim Guanabara, em Goiânia, conforme informações da Polícia Civil (PC). A investigação está na Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) e o caso do homicídio ocorreu no dia 18 de julho, na capital. Conforme nota enviada pela Polícia Civil,...