Cidades Quatro PMs são presos suspeitos de homicídio em ação registrada como confronto em Goiânia Segundo investigação, jovem de 20 anos foi colocado em uma viatura, levado a uma rua de terra e morto, no Residencial Felicidade. Polícia Civil chama caso de "provável e repugnante execução". Militares alegaram que houve troca de tiro

Quatro policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) foram presos preventivamente suspeitos de homicídio do estudante Thiago Renato Braga Rocha da Costa, de 20 anos. Ele foi morto no Residencial Felicidade, em Goiânia, no dia 18 de julho, em uma ação registrada pelos militares como confronto. Testemunhas, entretanto, deram versõ...