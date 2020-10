Cidades Quatro pessoas são presas pela morte de vendedor da 44, em Goiânia Entre detidos está a pessoa que planejou o crime por mais de um ano. A vítima foi morta com dois tiros enquanto trabalhava

Quatro pessoas foram presas por participarem do assassinado do vendedor Wesley Cândido Pereira, de 32 anos, na última sexta-feira (2), dentro de uma galeria na região da Rua 44. As prisões ocorreram cerca de 24 horas depois da criação da força-tarefa para investigação do caso. O autor havia planejado o crime por cerca de um ano. As polícias informaram que vão apre...