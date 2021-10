Cidades Quatro pessoas são indiciadas suspeitas de envolvimento no incêndio da Chapada Dos Veadeiros As chamas começaram no dia 12 de setembro e só foram controladas cerca de duas semanas depois

Quatro pessoas foram indiciadas por crimes ambientais, além do crime de incêndio qualificado, durante as investigações sobre o fogo que atingiu a região da Chapada dos Veadeiros e consumiu uma área de 36 mil hectares de vegetação. As chamas começaram no dia 12 de setembro e só foram controladas cerca de duas semanas depois. Após a conclusão de três inquéritos, a...