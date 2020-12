Cidades Quatro pessoas morrem em grave acidente entre três caminhões, ônibus e caminhonete em Porangatu Entre as vítimas da colisão na BR-153 está uma criança; rodovia federal está totalmente interditada

Quatro pessoas, entre elas uma criança, morreram após um acidente de trânsito que envolveu três caminhões, um ônibus e uma caminhonete na tarde desta terça-feira (15) no quilômetro 86 da BR-153, em Porangatu, na região Norte de Goiás. As vítimas que faleceram estavam na caminhonete. O motorista do ônibus está preso nas ferragens, mas está consciente. A pista está t...