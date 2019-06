Cidades Quatro pessoas ficam feriadas em acidente na BR 060, em Abadiânia Um carro que estava na contramão bateu de frente com outro veículo e capotou

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na BR 060, no município de Abadiânia, na manhã deste sábado (29). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro que estava na contramão bateu de frente com outro veículo e capotou. Ainda segundo a PRF, um helicóptero do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado para socorrer as vítimas. O trecho...