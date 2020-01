Cidades Empresas goianas suspendem vendas de cervejas produzidas pela Backer e preparam devolução de estoque Polícia investiga relação de óbitos com substâncias encontradas em bebidas da cerveja da marca Belorizontina

Chega a quatro o número de mortes com sintomas da síndrome nefroneural em Minas Gerais. Boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado no final da tarde de ontem incluiu na lista o caso de uma mulher que morreu em Pompéu, no interior mineiro, no dia 28 de dezembro. A polícia investiga a relação das mortes com intoxicação causada pelo consumo da cerveja da m...