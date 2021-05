Cidades Quatro morrem e um fica ferido após carro bater contra árvore em Goiânia Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal da capital

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida em acidente, na madrugada desta quarta-feira (12), no quilômetro 4, da GO-462, em Goiânia. Segundo a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), o veículo no qual as vítimas estavam e seguia no sentido Nova Veneza – Goiânia bateu contra uma árvore. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local do acidente e socorreram o feri...