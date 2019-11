Cidades Quatro moradores de rua morrem e quatro são internados por suposto envenenamento Um dos sobreviventes afirmou que uma garrafa com bebida alcoólica lhe foi oferecida por desconhecidos

Quatro moradores em situação de rua morreram na manhã deste sábado, 16, em Barueri, na Grande São Paulo, por suposto envenenamento. Segundo a Prefeitura de Barueri, por volta das 8h30, oito pessoas deram entrada no Pronto Socorro Central da cidade com indícios de envenenamento. Quatro homens com idades de 39,40 e 49 anos e um com idade ainda não identificada morreram e ...