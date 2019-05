Cidades Quatro mil relógios são apreendidos pele PRF em Uruaçu A PRF suspeita que a mercadoria é um contrabando vindo do Paraguai

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quarta-feira (15) cerca de quatro mil relógios em Uruaçu, município da região Norte do Estado. Os oficias encontraram a carga durante uma fiscalização de rotina, no km 194 da BR-153, e não encontraram documentação que comprovava a origem do produto. A PRF suspeita que a mercadoria é um contrabando vindo do P...