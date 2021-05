Cidades Quatro mil maços de cigarros contrabandeados são apreendidos no Sul de Goiás O responsável pode responder por crime de contrabando

Quatro mil maços de cigarros foram apreendidos neste domingo (16) em Goiatuba, no Sul de Goiás, em uma etapa da Operação Hórus. Segundo o Comando de Operações de Divisas (COD), os cigarros foram trazidos do Paraguai e seriam comercializados no município. A apreensão ocorreu durante um patrulhamento do COD, quando a equipe abordou um carro, e nas buscas quatro caixas...