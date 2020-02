Cidades Quatro jovens mulheres morrem em acidentes na GO-330, na Região da Estrada de Ferro Um dos acidentes ocorreu entre Orizona e Pires do Rio. O outro foi entre Ipameri e Catalão

Atualizada às 11h48. Três pessoas morreram na madrugada desta segunda-feira, 24, no Km 160, da GO-330, entre Orizona e Pires do Rio, na região da Estrada de Ferro. As vítimas estavam em um Fiat Palio, de Pires do Rio, conduzido por um rapaz de 23 anos que perdeu o controle da direção levando o carro a capotar. A polícia constatou que o motorista estava embrigado. ...